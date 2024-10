Jesi Logical System cresce ancora e si fonde con Synergical srl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Ancona), 2 ottobre 2024-, top player dell’Information Technology, sidefinitivamente conSrl, realtàna specializzata in soluzioni di supporto alla vendita omnicanale (agenti, B2B, B2C e Marketplace). Quest’unione offre un nuovo impulso arafforzando l’intera proposta aziendale, dai servizi di trasformazione digitale a quelli gestionali, confermando il gruppo, con quartier generale a, tra gli IT leading player nazionali. “Siamo molto entusiasti di un’operazione che rappresenta un passaggio naturale – dichiara soddisfatto Matteo Giampieri, responsabile Business Unit Go Omnichannel –porterà un valore aggiunto in termini di approccio e competenze che consentirà a, con oltre quarant’anni di storia, dire ulteriormente ed affermarsi principale leader nell’Information Technology”.