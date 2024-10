Emergenza aria per Napoli | superati i pm10 Ordinanze Manfredi inutili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mentresoffoca tra le polveri sottili, il sindaco Gaetanoci propone misure che non affrontano il cuore del problema – dichiara la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, commentando con tono critico e sarcastico le recenti decisioni del primo cittadino per arginare l’inquinamento atmosferico. “L’ordinanza diche vieta di tenere il motore delle auto acceso in sosta sembra voler colpire il cittadino medio, dimenticando che ogni aereo che sorvola il centro storico diè pari a 1.000 auto diesel accese, quando ci sono 250 aerei in media quotidianamente che sorvolano la città, ed è come avere 250.000 auto diesel al massimo delle emissioni in pieno centro città – continua Muscarà, sottolineando l’assurdità di misure che, secondo lei, ignorano le vere fonti dell’inquinamento -.