È morto Frank Fritz star del reality show televisivo DMAX Gli Svuotacantine – A caccia di tesori

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Èa 60 annidel“Gli– Adi“. Il conduttore ha guidato per gli Stati Uniti alla ricerca di oggetti d’antiquariato e da collezione da acquie e rivendere. La sua amica di lunga data Annette Oberlander ha detto che èlunedì sera in un hospice in Iowa. La Oberlander ha aggiunto cheha avuto un ictus nel 2022 e non si è mai ripreso completamente. “Come era davanti alle telecamere era lo stesso nella vita privata,aveva un modo di raggiungere il cuore di così tante persone semplicemente essendo se stesso”, ha detto il “collega” delMike Wolfe in un post su Instagram. Commovente il messaggio della produzione del programma: “Siamo addolorati nel condividere che il nostro amico e amato membro di The History Channel e famiglia American Pickers,, è deceduto il 30 settembre 2024.