È il grande giorno di Lipsia-Juventus la prova del nove per i bianconeri in Champions League

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'appuntamento diconè per stasera alle 21. Certo, l'esordio in Europa è stato positivo per la compagine bianconera, ma adesso la Juve non si deve fermare. La vittoria per 3-1 contro il PSV ha dato segnali incoraggianti, unico successo italiano nella prima giornata. I primi tre punti hanno avuto Yildiz come uomo copertina, lui che con un gol bellissimo si è preso i titoli dei giornali. Un gol alla Del Piero (tiro a giro all’incrocio dei pali), imitato anche nell’esultanza con tanto di linguaccia, senza dimenticare il numero 10 che porta sulle spalle come il suo idolo. Iniziare bene era fondamentale sfruttando il primo impegno in casa, ma adesso per laè arrivato il tempo delle conferme, che cercherà sul non facile campo del, a sua volta a caccia di riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata contro l’Atletico Madrid (2-1).