Comune di Pomezia nuove nomine in Giunta | i nomi e gli incarichi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 –aldiper laFelici che vede completata la squadra al governo. Ecco come, da oggi, è composta lapometina.di: le conferme Confermato Roberto Mambelli con deleghe a Urbanistica – Decoro Urbano – Edilizia Privata – Pianificazione. Pometino di nascita, Mambelli da sempre ha vissuto in città per la quale si è speso con il suo impegno civico. Libero professionista, ha una profonda conoscenza del territorio, in particolare per quanto riguarda l’urbanistica. Da oltre 30 impegnato nella vita amministrativa del, ha ricoperto più volte l’incarico di consigliere comunale e di presidente di commissione. Conferma anche per Massimo Abbondanza con deleghe a Finanza – Patrimonio. Anch’esso pometino di nascita, da sempre ha vissuto in città dove ha costruito la propria attività imprenditoriale.