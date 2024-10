Chiara Petrolini la sua catechista rompe il silenzio su Rai 2 | cosa ha rivelato

Leggi tutta la notizia su tvzap

Laura Caiulo, di, non riesce a trattenere le lacrime davanti alle telecamere mentre parla della giovane, attualmente indagata per omicidio premeditato e soppressione di cadavere., 21 anni, è una studentessa di Scienze dell'Educazione di Traversetolo, in provincia di Parma, e si trova al centro di una drammatica vicenda legata alla scoperta dei corpi di due neonati sepolti nel giardino della sua abitazione. La testimonianza emotiva di Caiulo evidenzia la profonda umanità e il legame affettivo che ha con la giovane, mentre la comunità rimane scossa dagli sviluppi del caso.