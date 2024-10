Cade nel caminetto e muore Tragico incidente domestico La vittima è un uomo di 57 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)per le ustioni riportate nella caduta accidentale nelaccesso. Era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Perugia dopo essere caduto accidentalmente nel camino della sua casa, in una zona dell’Amerino al confine con il territorio di Narni, ma è morto nella giornata di oggi a causa delle ustioni. Laè undi 57. Le condizioni erano apparse gravissime anche ai primi soccorritori, tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero per il trasporto immediato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Oggi purtroppo il decesso nello stesso nosocomio perugino. Non si esclude che ilpossa essere stato provocato da un malore, che ha colpito lamentre si trovava vicino al camino.