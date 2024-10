Basket obiettivo play-off per l’Olimpia Milano in Eurolega Ma il sogno nel cassetto…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prende il via domani l’edizione 2024/25 dell’die ai nastri di partenza ci saranno anche la Virtus Bologna e. E la squadra di Ettore Messina è stata rivoluzionata quest’estate con l’di ben figurare anche in Europa, dove da troppi anni i biancorossi non sono protagonisti. Messina ha costruito la squadra attorno ai suoi due leader, Nikola Mirotic e Shavon Shields, rinunciando all’esperienza e al carisma di Niccolò Melli, che ha detto addio a fine stagione scorsa. L’ossatura in otticacontinua con Stefano Tonut, diventato centrale nel progetto la scorsa stagione, mentre tra i nomi nuovi tanta attesa c’è per Nenad Dimitrijevic e Leandro Bolmaro comemaker della squadra.