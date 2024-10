Arrestato quartetto di ladri seriali Un colpo dietro l’altro poi la cattura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Milano hadue cittadini colombiani di 35 e 30 anni, una connazionale di 27 e un cittadino messicano di 25 anni per furto aggravato in concorso e li ha indagati per ricettazione. Sabato pomeriggio, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori, hanno individuato in viale Romagna un’auto con a bordo quattro cittadini sudamericani segnalati quali probabili autori di diversi furti in aree in cui si svolgono i mercati. I quattro si sono poi diretti al centro commerciale di Peschiera Borromeo dove, dopo aver parcheggiato l’autovettura, hanno iniziato a camminare tra i corridoi all’interno dei vari negozi.