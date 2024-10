Altro che Amadeus è Fabio Fazio la punta di diamante del Nove | il primo ospite di CTCF è internazionale

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Torna Che Tempo che fa e tornano, soprattutto, i grandi ospiti di: l’amato conduttore, che l’anno scorso ha fatto il suo debutto sul, sembrava destinato a un declino, ma l’amore del pubblico ha ribaltato questa previsione nefasta. Così, dopo un anno di trionfi e ascolti record,si appresta a tornare in televisione. Ci siamo, domenica 6 ottobre, sulcondurrà la nuovissima stagione di Che Tempo che Fa. Al suo fianco, come sempre, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. E, ovviamente, come sempre, un parterre di ospiti di tutto rispetto. Volete sapere chi è il? Beh, è un artista, seppur italianissimo Che tempo che fa, ildiSebbene sia giovanissimo, ha già una grande carriera alle spalle, fatta non solo di dischi di platino, ma anche di concerti e riconoscimenti in tutto il mondo.