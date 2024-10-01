Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 07:30 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, I DISAGI SOPRATTUTTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE Roma, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E FORMELLO, SULLA FLAMINIA, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA RIANO E MALBORGHETTO, SULLA SALARIA ALTEZZA FONTE DI PAPA E SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE E SETTECAMINI. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CODE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA RACCORDO. FILE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA: CODE A TRATTI TRA VIA DEI RUTUTLI E VIA DI TRIGORIA VERSO Roma.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2024 ore 19:45 - 35 FEDERICO ASCANI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 35 FEDERICO ASCANI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER ... romadailynews
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