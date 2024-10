Treno sapori d’autunno domenica 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ancora tre date inper salire a bordo di un Centoporte d’epoca e intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo, raggiungendo località ed eventi in regione con la possibilità di usufruire di visite guidate gratuite. Apre il mese ilchecollegherà Treviso a Cavasso Nuovo in occasione della decima edizione della “Festa– Festa della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e della Zucca”, iniziativa che vede come protagonisti il presidio slow food “Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e della Val Cosa” e la zucca, due prodotti del territorio che sarà possibile degustare in diversi piatti e ricette agli stand dei produttori. L’evento, oltre a celebrare le specialità locali, propone una piacevole serie di attività che includono gastronomia, musica, arte e cultura.