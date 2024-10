Tentò di uccidere la ex a coltellate condannato a 12 anni | Ero armato perché mi minacciavano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 1 ottobre 2024 – “Avevo quel coltelloalcuni extracomunitari mi avevano minacciato”. Avrebbe giustificato così, Valerio Spinelli, da quanto abbiamo appreso, le ragioni per le quali aveva con sé quella lama affilata che, la mattina del 14 ottobre dello scorso anno, a Pontedera, piantò nella gola di Rosanna Calistro, la donna con cui aveva avuto una relazione. Spinelli, 48, bagnino di Livorno, ieri mattina si è sottoposto ad interrogatorio, rispondendo alle domande del suo difensore, avvocato Umberto Barbensi, e del pubblico ministero Fabio Pelosi, prima che il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa si ritirasse in camera di consiglio. Un’interrogatorio nel quale Spinelli ha ricostruito cosa avvenne quel giorno e le ragioni, appunto, per le quali aveva con sé quella lama.