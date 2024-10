Spoiler Uomini e Donne | Mario Cusitore umilia una dama e svela dettagli osé

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nelle prossime puntate dinon mancheranno i colpi di scena. Dal momento cheè divenuto a tutti gli effetti un esponente del Trono Over, c’era da aspettarsi che ne sarebbero accadute di tutti i colori e, in effetti, così è stato. Nei prossimi appuntamenti con il talk show di Maria De Filippi ci saranno dei momenti davvero esilaranti che riguarderanno il cavaliere. Il racconto bollente disu unaa UeD In questi giorni, nelle puntate diabbiamo assistito al ritorno in studio di. Dopo aver rifiutato la proposta di prendere parte al Trono Over,ha cambiato idea, complice forse anche il fatto che ha recentemente perso il lavoro. In ogni caso, il cavaliere non ci ha messo molto a mettersi subito in gioco.