Sinner e il caso doping Medvedev | Vicenda dura da gestire

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daniilsostiene Jannik, dopo il ricorso della Wada contro l’assoluzione dell’Itia per la positività al clostebol. “A dir la verità non ne ho discusso molto negli spogliatoi se non con alcuni colleghi russi con cui di solito chiacchiero di più” ha detto. “Come per ogni tipo di situazione, anche in questac’è chi pensa che debba essere sospeso e chi no. Questioni come queste io cerco sempre di guardarle da una giusta distanza, pensando a quanto siaper luiora questa faccenda”. “Come ho già dettonte la conferenza stampante gli US Open, nessuno vorrebbe trovarsi in questa situazione – aggiunge l’ex numero uno del mondo in conferenza stampa dopo la sua vittoria nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino -.