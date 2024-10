Responsabilità e benessere degli amici 4 zampe | a Bracciano arriva il Patentino per i proprietari di cani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024)1 ottobre 2024 –si impegna per ilanimali d’affezione con la prima edizione del percorso formativo “per idi”, organizzato in collaborazione con ASL Roma 4. Il corso, previsto per il 18 e 19 ottobre 2024, ha l’obiettivo di fornire aidile conoscenze necessarie per una gestione consapevole e responsabile del proprio animale. IlIl “” è una risposta alla crescente necessità di migliorare la convivenza tra cittadini enel rispetto delle norme e delanimale. Il programma formativo, che si svolgerà presso l’Aula consiliare del Palazzo Comunale e l’areadi via dei Lecci, prevede sessioni sia teoriche che pratiche. Il 18 ottobre, le lezioni teoriche si terranno dalle ore 14:00 alle 18:00 presso l’Aula consiliare del Palazzo Comunale.