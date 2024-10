Principe George | a 11 anni ha già infranto il protocollo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilha solo 11, ma sta già mostrando segnali di non aver paura di fare le cose in modo un po’ diverso. Come futuro re, il figlio maggiore delWilliam e Kate Middleton, sta già muovendo i primi passi nella vita istituzionale. Ciò, però, non gli ha impedito di staccarsi da alcuni degli aspetti più tradizionali della vita reale, anche grazie alla complicità dei suoi genitori. IlWilliam e Kate Middleton hanno dimostrato di essere dei genitori moderni e attenti all’educazione dei loro tre figli. Non stupisce, dunque, che a soli 11, ilabbia giàil. Dall’istruzione ai suoi hobby, l’erede al trono sta già lasciando il suo segno indelebile nella monarchia, anche se il suo regno è ancora lontano.