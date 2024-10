Pesaresi supereroe Ma ora c’è il Chieti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il popolo rossoblu ha ancora impresse negli occhi le immagini del gol di, la curva in festa ed i cori di ringraziamento alla squadra. La Vigor ha vinto una partita importante, ma ha dimostrato di poter contare su un pubblico che merita grandi palcoscenici. Mister Clementi ha preparato la partita sapendo di dover rinunciare ad un attaccante centrale per gran parte della gara, eppure la Vigor ha mostrato grandi doti nel palleggio e grande solidità difensiva. I due centrali Tomba e Magi Galluzzi sono apparsi davvero autorevoli sia in copertura sia a sostegno della manovra. Bene anche Mori, sempre più in crescita nonostante l’esuberanza di Alluci e Marino dalle sue parti, qualche difficoltà invece per Beu, ma l’età è dalla sua parte e partite del genere plasmano carattere ed esperienza.