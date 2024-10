Per Sinner è già tempo di countdown | tremano i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jannik, che ci piaccia o no il conto alla rovescia è già ufficialmente iniziato: sei mesi di fuoco per l’azzurro. La notizia ha sorpreso un po’ tutti, il diretto interessato in primis. Perché Jannik, come d’altra parte la stampa italiana e il popolo del tennis, erano certi che il peggio fosse ormai alle spalle. Che mai più, o quasi, si sarebbe sentito parlare del caso relativo alla positività da Clostebol, sul quale aveva fatto luce l’Itia. Jannik, l’ultima parola spetta alla Wada (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl tribunale indipendente aveva sancito l’innocenza del numero 1 del mondo e sottolineato, sulla base delle prove da lui fornite, che la contaminazione era avvenuta in maniera assolutamente accidentale. Per mezzo, come si ricorderà, di un massaggio effettuato dal suo fisioterapista a mani nude.