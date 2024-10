Patente a punti sui cantieri La norma divide i sindacati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al via oggi la’a’ per la sicurezza neitemporanei e mobili, una misura nata con l’obiettivo di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il provvedimento ha subito una netta spinta dopo la tragica vicenda del 16 febbraio scorso, quando cinque operai hanno perso la vita nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. La nuovativa, tuttavia,il mondo sindacale. "Laa crediti è uno strumento prezioso e atteso da anni perché punta alla qualificazione del settore partendo dall’uomo e dal lavoro, e ha come obiettivo garantire sicurezza e legalità nei", commenta la segretaria generale della Filca Cisl Toscana, Simona Riccio. "Grazie anche al pressing della Filca e della Cisl sono stati migliorati molti aspetti e si è evitato che l’entrata in vigore del provvedimento slittasse di mesi.