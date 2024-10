Oggi è la Giornata del caffè | ne esistono 120 tipi e 3 tazzine allungano la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 –, primo ottobre, si celebra in tutto il mondo lainternazionale del. In Italia, secondo l'Istituto Espresso italiano (Iei) oltre il 73% degli italiani beve regolarmenteogni giorno e si bevono 95 milioni didial giorno, quasi una media di 1,6 a persona. Con questal'Organizzazione internazionale sulinil settore delad abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile a livello globale. Ma ilnon è solo buono, fa anche bene alla salute. Un consumo moderato è benefico per salute metabolica Con 3al giorno cala il rischio di diabete, ictus e malattie cardiache, e diminuiscono le probabilità di avere almeno due patologie assieme. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.