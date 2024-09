Morto in moto a 26 anni tutta Spinetoli piange Alessio Pasquelli | Eri uno speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Ascoli), 1 ottobre 2024 – Pagliare si è svegliata domenica con la notizia di una tragedia immane: la morte del 26enne, che lascia poche parole e tanto dolore. Il terribile incidente stradale lungo la galleria di Rosara non gli ha dato scampo e ha fatto piombare la famiglia il papà Nino, la mamma Monia e il fratello nello sgomento e un’intera comunità si ritrova smarrita ed incredula con tante domande, prime fra tutte: perché? L’angoscia dei familiari, degli amici e di quanti l’amavano è condivisa dall’amministrazione comunale e da tutti gli spinetolesi. “È nostra intenzione – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – manifestare in maniera tangibile il dolore ed il cordoglio per questo grave lutto, vogliamo manifestare la nostra vicinanza alla famiglia e a quelle dei feriti”.