Montero quelle parole al miele per la Next Gen giallorossa

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPaolo, tecnico della JuventusGen nella sua carriera prima da calciatore e poi da tecnico non si è mai nascosto dietro frasi di circostanza. Ha sempre affrontato le situazioni a viso aperto esprimendo il suo pensiero in maniera chiara, forte di una garra e di un carattere che lo ha reso uno dei difensori più amati della storia della Vecchia Signora. Al “Ciro Vigorito” la sua truppa di sbarbatelli è stata presa letteralmente a pallonate dal Benevento, squadra dall’età media tra le più basse del girone ma capace di attestarsi in vetta alla classifica.