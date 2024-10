Messico Claudia Sheinbaum | oggi il giuramento della prima presidente donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Città del, 1 ottobre 2024 –presterà, insediandosi comedel, 62 anni, ex sindaco di Città del, entrerà in carica alla presenza di numerose autorità straniere, tra cui ilbrasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e la first lady degli Stati Uniti Jill Biden. Non ci sarà, invece, re Filippo VI di Spagna. Hanno pesato le accuse sui danni mai riconosciuti provocati dalla colonizzazione agli indigeni. Chi èDi origine ebraica, la nuovaè scienziato di carriera, fisico e ingegnere. I genitori erano arrivati innegli anni Venti dalla Lituania. "È tempo per le donne e la trasformazione”, ha affermatoin numerose occasioni, in un Paese con una pesante storia di discriminazione e violenza di genere, dove circa 10 donne vengono uccise ogni giorno.