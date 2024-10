Meloni incontra il numero uno di BlackRock ministri e protégé e le nuove mire di Sgarbi | le pillole del giorno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Incredibile ma vero: la presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente e amministratore delegato del fondo d’investimento statunitense, Larry Fink. Anche se ha sempre detto che il mondo della finanza non è nel suo cuore,ha fatto scrivere un comunicato sull’evento: «I due interlocutori hanno avuto un approfondito scambio di vedute su possibili investimenti del Fondo Usa in Italia nell’ambito dello sviluppo di ‘data center‘ e delle correlate infrastrutture energetiche di supporto».«ha, inoltre, condiviso con l’ad Fink le opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture nazionali di trasporto e in altri settori di natura strategica.