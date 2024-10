Malfitano | Rinnovo Kvaratskhelia? Non così vicino Jugeli ha provato a forzare il blocco ma…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il giornalista analizza le difficoltà nelle trattative e il futuro incerto di, tra promesse di ingaggio e clausole rescissorie. Il futuro di Khvichaal Napoli sembra ancora in bilico. Secondo il giornalista Mimmo, le trattative per ildel contratto del talentuoso attaccante georgiano non hanno fatto passi in avanti rispetto all’estate. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Marte evidenziano un “muro” tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente Mamukaha sottolineato che, nonostante le aspettative iniziali, il desiderio di Kvara di lasciare il club nella scorsa finestra di mercato non è stato dimenticato. “L’agente ha cercato dila situazione, ma De Laurentiis ha mantenuto la sua posizione”, ha dichiarato il giornalista. “Da allora, non è cambiato molto, se non nulla”.