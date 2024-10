Luigi Nasato Fazio | chi è il killer di Vincenza Saracino e perché l’ha uccisa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024), 32 anni, è stato arrestato a Maracay, in Venezuela, con l’accusa di omicidio per la morte di, una donna di 50 anni trovatatra il 2 e il 3 luglio in un casolare abbandonato tra Preganziol e Treviso. L’italo-venezuelano, considerato il principale sospettato, si era rifugiato nella casa del nonno sperando di sfuggire alla giustizia. L’omicidio di, inizialmente associato a un altro crimine irrisolto, quello di Sharon Verzeni, sembrava privo di movente. Tuttavia, il proseguire delle indagini ha rivelato una possibile ragione che risale a una discussione avvenuta due anni fa.avrebbe agito spinto da rancore verso la vittima, che aveva assistito a una lite tra lui e il fratello minore, Ramses, e ne era divenuta testimone.