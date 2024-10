LIVE Bayer Leverkusen-Milan 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | ritmo altissimo in Germania primo tempo complicato per i rossoneri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:03 Già in campo il. A breve anche il. 22:01 Per Fonseca starà tutto nella gestione dei cambi. Morata potrebbe entrare al posto di Loftus-Cheek per cercare di aggressività in più mentre Chukwueze servirebbe a dare un po’ più di spinta. 21:55 Sceso a 58% il possesso palla dei padroni di casa dopo il 65% dei primi 20 minuti. 10 i tiri (di cui 6 in porta) delcontro 1 solo, in porta, del. Match complesso per il. Ilspinge tanto sulle fasce con Frimpong e Grimaldo. Poche le occasioni di ripartenza per il club rossonero. Tante le chance di conclusione sia per Frimpong che per Boniface a 45? dall’inizio. FINITO IL45? +1 Non si è giocato ilminuto praticamente. Maignan lento nella ribattuta. 45? Saranno 2 i minuti di recupero.