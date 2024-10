L’Iran lancia l’offensiva missili ipersonici su Israele | Teheran in stato di guerra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tel Aviv, 1° ottobre 2024 – In un’escalation di tensioni tra Iran e, una pioggia diiraniani ha colpito Tel Aviv, come riportato dall’agenzia ANSA presente sul posto. Secondo Ynet, la prima ondata ha visto il lancio di almeno 102, segnando un nuovo capitolo nel conflitto nella regione. I media diiraniani hanno confermato ufficialmente il lancio deiverso, rendendo pubblica la loro partecipazione attiva in questa offensiva. L’annuncio ha suscitato preoccupazioni internazionali e ha alzato il livello di allerta nella già tesa situazione geopolitica del Medio Oriente. Nonostante le difese attive, una seconda ondata di razzi ha colpito nuovamente Tel Aviv e Gerusalemme. Le forze di contraerea israeliane sono state attivate, cercando di intercettare i proiettili in arrivo.