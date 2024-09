Libano massicci raid contro Hezbollah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 1.13 Iniziata l'Operazione Nothern Arrows.Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato con un comunicato di aver iniziato "attacchi mirati"Hezbol lah nel sud del. Gli obiettivi degli attacchi terrestri si trovavano in villaggi vicino al confine e per l'Idf costituivano una minaccia immediata per le comunità nel nord d'Israele. L'aeronautica e l'artiglieria stanno supportando le forze di terra con attacchi precisi su obiettivi militari, si legge nella dichiarazione.