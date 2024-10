Kate Middleton Harry è a Londra | l’incontro segreto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024)è arrivato asenza Meghan Markle e avrebbe programmato di incontrarsi segretamente condopo la telefonata che hanno avuto a inizio settembre.di nuovo asenza Meghan Markleè di nuovo a. Il Duca del Sussex è impegnato in una serie di eventi benefici tra cui la cerimonia dei Wellchild Awards dove è arrivato sfoggiando grandi sorrisi e mostrandosi sereno e completamente a suo agio nella capitale britannica. In effetti, è da diverso tempo chenon appariva così soddisfatto e tranquillo. Evidentemente respirare l’aria di casa gli fa bene. Ovviamente aè arrivato da solo, senza Meghan Markle e senza i bambini, Archie e Lilibet che sono rimasti a Los Angeles. Lei non ci pensa nemmeno a rimettere piede in Gran Bretagna e lui non ci tiene ad averla con sé.