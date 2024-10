Il primo bar ufficiale di 007 apre e finalmente potremo gustarci il nostro Martini mescolato non agitato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Esistono diversi modi di ordinare un drink con un certo garbo, ma pochi sono in grado di eguagliare la carismatica formula usata dall'agente 007 (Sean Connery) per chiedere il suo Vesperin Agente 007 - Missione Goldfinger. La frase, quasi un tormentone, è stata utilizzata più o meno in tutti i film dell'attore britannico con licenza di uccidere. Fino a quando Daniel Craig, al suo arrivo nel ruolo in Casino Royale, ha prontamente liquidato il cameriere con un brusco: «Ti sembra che me ne freghi qualcosa?». I tempi cambiano, suppongo. A non cambiare è l'essenza del mito di James Bond, basato sul principio che i saloni e i bar più lussuosi sono il suo parco giochi. Era quindi molto insolito che non fosse mai stato aperto un bar in onore delle buone bevute dell'agente segreto, quando abbiamo, ad esempio, un migliaio di pub a tema Peaky Blinders.