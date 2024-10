’Il clima che cambia’ la ricetta di Focardi | Situazione grave puntiamo sulla tecnologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Estati sempre più calde, terreni sempre più secchi e poi piogge sempre più intense. E a ogni stagione le conseguenze colgono ‘di sorpresa’. C’è poco da sorprendersi, invece, secondo i dati, che parlano chiaro ormai da parecchio tempo. E il professor Silvanoli ha raccolti e messi a confronto, in libro uscito per Betti Editrice e intitolato ‘Ilche. In questo lavoro l’ex rettore dell’università di Siena, ordinario di Ecologia, e anche preside di facoltà e direttore di dipartimento, ripercorre in un’analisi approfondita gli ultimi dati internazionali sul valore della temperatura e la modificazione degli eventi meteorologici, mettendo ancora una volta in risalto la necessità di puntare su uno sviluppo più sostenibile.