Grande attesa per l’iPhone 16 | tutte le nuove caratteristiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il mondo della tecnologia è in fibrillazione per l’arrivo del nuovo iPhone 16, atteso conentusiasmo sia dai fan di lunga data di Apple che dagli appassionati di innovazioni. L’azienda di Cupertino non delude mai in fatto di novità tecnologiche, e questa volta si concentra su un’area cruciale per gli utenti: la fotocamera, oltre che sulle prestazioni avanzate del dispositivo. Eccole novità che ci attendono con16. iPhone, foto Ansa – VelvetMagFotocamera rivoluzionaria: scatti perfetti in ogni condizione Uno dei punti forti del nuovo iPhone 16 è sicuramente la fotocamera. Gli esperti e i recensori hanno già definito la nuova tecnologia integrata come un vero punto di svolta nel mondo degli smartphone. Il dispositivo sarà dotato di una fotocamera periscopica a 48 MP, una novità per Apple che consente di ottenere uno zoom ottico senza perdita di qualità fino a 5x.