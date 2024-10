Gallio esplode palazzina di tre piani | si scava fra le macerie VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) All’improvviso un boato in pieno centro. Terrore, panico. E’ evidente che qualcosa di grave è accaduto. E’ successo a, Comune in provincia di Vicenza, sull’altopiano di Asiago. Ipubblicati da un utente su Facebook mostrano quel che sta accadendo. Unadi treè stata distrutta da un’esplosione. L’intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre e anche l’unità speciale di Mestre per il soccorso di persone sotto leè ancora in corso. A quanto pare, il disastro sarebbe stato causato da una fuga di gas. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 e le forze dell’ordine. Di certo, attualmente, c’è che l’immobile è andato del tutto distrutto e che una persona è dispersa. Non sono state segnalate vittime o feriti, ma si stando per verificare se, purtroppo, si dovrà fare un tragico bilancio.