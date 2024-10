Francia il premier all’Assemblea | Debito colossale serve un contributo dai francesi più ricchi E annuncia stretta sull’immigrazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Aumento delle tasse, in particolare per ipiùe apertura sulla possibilità di ridiscutere la riforma delle pensioni. IlMichel Barnier, nel corso del suo discorso programmaticoNazionale, ha parlato della direzione che intende seguire il suo esecutivo. Il suo intervento, che non è seguito da un voto di fiducia, è stato accolto dalla proteste de la France Insoumise: i parlamentari di sinistra, usciti vittoriosi dalle elezioni legislativa ma senza la possibilità di formare un governo, hanno brandito le loro tessere elettorali nell’emiciclo, interrompendo a più riprese il, tra le contestazioni. “Sono consapevole della gravità, dell’importanza di questo momento, per la nostra azione comune al servizio del Paese e per iche ci guardano e che ci ascoltano”, ha detto Barnier.