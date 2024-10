Eventi uno dietro l’altro Fishmarket e Cantagiro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il cartellone deglipost estivi si apre col ‘botto’, da venerdì a domenica tornae sabato alle 21 al teatro "La Fenice" in programma la finalissima nazionale del: madrina della serata Fiordaliso. L’evento combina passato e presente della tradizione ittica marchigiana. Lo fa sulla base di valori moderni e sostenibili che rispettano e valorizzano la tradizione della terra, del mare e della gente. Un modo per vivere il territorio attraverso gli chef locali, con le ricette rivisitate, ma anche con nuove proposte per poter gustare piatti a base di pescato locale.