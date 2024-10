Dl omnibus testo in Senato | oggi si vota la fiducia Le misure

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Dl, il governo ha posto la questione di. Il voto dovrebbe essere calendarizzato in Aula per, dalle 10. Il decreto, che va convertito in legge entro l'8 ottobre, andrà poi alla Camera per il via libera definitivo. Nelsono previste norme riguardanti cultura e turismo, ma anche relative ad altri temi, tra cui interventi per la scuola. Tante le, dalla semplificazione del processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Pnrr, passando per la stretta antipirateria, il bonus natale e quello per lo psicologo. E' di 100 euro l'indennità esentasse in arrivo con la tredicesima per 1,1 milioni di lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28mila euro. Per questa misura è prevista una spesa di 100,3 milioni di euro.