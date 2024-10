Ciao come stai? del pugliese Max De Lorenzis Brano

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Un addio che non si consuma, un legame che sopravvive oltre il tempo e lo spazio: con “?“, Max Detorna ad emozionare, offrendoci uno spaccato sull’eternità dei sentimenti che trasforma il dolore della perdita in una carezza musicale che lenisce le ferite dell’anima. Questo, terzo estratto dal suo album di debutto “La 5° Casa“, è il cuore pulsante di un progetto che in pochissime settimane dal rilascio ha superato i 100.000 ascolti, riconfermando l’artistauna delle voci più limpide e toccanti della scena musicale contemporanea. Ascolta su Spotify. “?” è una lettera d’addio, delicata e struggente, rivolta ad un primo amore che non c’è più, ma che continua a vivere nei ricordi, riaffiorando con forza ogni volta che la sua presenza viene evocata.