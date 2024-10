Cerno contro Scalfarotto a La7 | Renzi voleva andare a destra non lo sapevi? Lo ha detto a tutti tranne che a te E sbotta con Pedullà M5s

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Intemerata di Tommaso, ex parlamentareano e oggi direttore del Tempo,il senatore di Italia Viva Ivane l’europarlamentare del M5s Gaetano, già direttore del quotidiano online La Notizia. Nodo del dibattito nella trasmissione L’aria che tira (La7) è il campo largo, sul qualeauspica una “sintesi”, nonostante rifili stoccate sparse al M5s e al suo leader Giuseppe Conte.osserva che il vero motivo di dissidio sta nel fatto cheaccetta l’accordo con Elly Schlein a capo dell’alleanza di centrosinistra, mentre Giuseppe Conte non si esprime. E aggiunge: “, quando ha capito che anon lo, si è presentato al Pd dicendo che era disponibile a entrare in coalizione con Schlein candidata premier. Conte invece ha: ‘Facciamo il campo largo e poi vediamo’”.