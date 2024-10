Atp Wta Pechino 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 2 ottobre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda il torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di. Si conclude il torneo maschile con entrambe le finali del singolare e del doppio, ma prosegue anche l’evento femminile con gli ultimi quattro match di ottavi. Apre ilAryna Sabalenka, mentre a chiuderlo in sessione serale ci sarà la beniamina di casa Zheng Qinwen. CAPITAL GROUP DIAMOND Ore 06:00 – (1) Sabalenka vs (18) Keys Non prima delle 08:00 – (1)Bolelli/Vavassori vs (3) Heliovaara/Patten Non prima delle 11:00 – (1) Sinner o (WC) Bu vs (2) Alcaraz Non prima delle 14:00 – (34) Anisimova vs (5) Zheng LOTUS Ore 08:30 – Bucsa vs Muchova a seguire – (31) Linette vs (17) Andreeva Atp/WtadiSportFace.