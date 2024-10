Anche l' Austria ha scelto per la sinistra l' ultima arma è il pericolo nazismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Adesso immaginiamo la scena a parti invertite. Un partito divince con il 29,6% le elezioni in un qualunque paese europeo, staccando di tre punti il partito di governo uscente. Ma subito dopo inizia una girandola di manovre politiche volte a formare una maggioranza in Parlamento tra tutti i soggetti perdenti, escludendo così quello vincente. Insorgerebbe la coscienza della nazione, si alzerebbero i furiosi lamenti della comunità intellettuale, si mobiliterebbe tutto il meglio della società civile per contrastare lo «stupro» perpetrato alla democrazia. Siccome invece a vincere è inil partito di destra FPÖ ecco che allora la manovra diventa auspicabile, anzi giusta, anzi necessaria. Perché bisogna isolare quel partito razzista, anzi nostalgico, anzi, per dirla fuori dai denti, nazista.