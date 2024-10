Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) È la percentuale dei giovani di età compresa tra i 13 e i 24 anni che esprime un elevato bisogno di informazioni in merito alla corretta alimentazione. È quanto emerge da un’indagine condotta da Webboh, community sul target GenZ, tra il 30 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024: un periodo dell’anno in cui il cibo rischia di rappresentare più un’ossessione che un bisogno. I dati scaturiti dall’indagine sono stati sottoposti per un commento alla professoressa Francesca Venturi, direttrice del master in ’Scienze Sensoriali per un’alimentazione sana e consapevole’ all’Università di Pisa. "Il primo punto che credo valga la pena di sottolineare è l’elevato bisogno di informazioni in merito alla corretta alimentazione espresso dall’89% degli utenti, con addirittura un 34% che riterrebbe opportuno inserire l’educazione alimentare nei programmi scolastici – ha commentato l’accademica –.