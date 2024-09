Voto troppo basso al figlio mamma picchia la professoressa | condannata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una notizia che lascia senza parole arriva da Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Una insegnante di Storia è stata presa a pugni da unadurante il colloquio tra la docente e la famiglia per unassegnato al. A causa dell’aggressione subita, laha riportato una prognosi di cinque giorni per una contusione alla spalle. Laviolenta è stata invecedal giudice a pagare una multa di 600 euro.Leggi anche: Docente uccisa durante vacanza alle Mauritius: “L’aveva conosciuto su Tinder” Perché laha aggredito laL’aggressione dellacontro larisale al 2019. La donna, oggi di 48 anni originaria di Capo di Leuca, è finita a processo con l’accusa di lesioni.