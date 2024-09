Un’impresa compiuta per caso Atterraggio d’emergenza in Gorgona L’inatteso record dell’aviatore Bague

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un eroe caduto dal cielo e ’atterrato’ sull’isola dinel marzo 1911. Cadde proprio qui il luogotenente francese Edouardche, dopo pochi giorni la sua partenza da Nizza, fu costretto a interrompere il tentativo di sorvolare il Mediterraneo a bordo di un monoplano fino alla Tunisia. L’isola livornese fu infatti provvidenziale per raccogliere lui e i resti del suo aeroplano, modello Bleriot. Gli abitanti di, esterrefatti, videro questo puntino nel cielo che si avvicinava divenendo una macchia nera sempre più grande. Poi la brusca manovra per toccare terra con il monoplano che, già in avaria, subì gravi danni alla ’carrozzeria’. Erano gli anni della conquista del cielo e gli abitanti diaccolsero l’arrivocon una vera e propria ovazione.