Una città costruita intorno e offerte da 70 milioni | ma la famiglia non vende

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 30 settembre 2024) Laproprietaria di una super villa ha rifiutato tantissimeda decine didi euro per cedere la propria casa Le immagini dall’alto sono particolari, a tratti affascinanti. Un complesso di case identiche si instaurano in tutto il quartiere, poi uno spazio verde dove c’è un’abitazione che si differenzia dalle altre, che non ha nulla a che vedere con ciò che gli sta. Tra i tetti grigiastri l’occhio viene attratto da quel rosso della villa che spicca in un prato apparentemente ben curato. Un’immagine che potrebbe avere anche un significato simbolico: la diversità, il non uniformarsi. In qualche modo questo è anche l’obiettivo dellache la abita. Perché oltre alla foto, oltre a quel che si vede, particolare è la storia che si instauraa questa residenza.