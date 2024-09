Truman Capote e la sua Colazione dolceamara da Tiffany

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quando si parla dida, l’immaginario collettivo è volto all’unanimità verso la celebre scena iniziale. Holly Golightly, interpretata da una raffinatissima quanto intensa Audrey Hepburn, scende da un taxi che l’ha condotta sulla Fifth Avenue, davanti alle vetrine di& Co., paradiso delle signore newyorkesi e non solo. Fasciata da un abito da sera firmato Givenchy, lo sguardo maliconico celato dagli iconici Manhattan di Oliver Goldsmith, osserva i gioielli esposti sorseggiando caffè e addentando una brioche, pensierosa. In sottofondo, le note di Moon River, capolavoro di Henry Mancini e Johnny Mercer. La famosa sequenza segna l’inizio di una storia d’amore e di un sogno hollywoodiano, nonché di un enorme successo cinematografico, ancora oggi omaggiato e citato dal piccolo e grande schermo e, soprattutto, dal mondo della moda.