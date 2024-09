Traffico Roma del 30-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova e di raccordo trafficata la carreggiata interna con code tra linee doppia si rallenta anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina code sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est sulla via Flaminia code tra Labaro e via di Grottarossa centro città stessa situazione sulla via Salaria tra via Cortona è l'aeroporto dell'Urberallentato per un incidente in via di Bravetta altezza incrocio con via degli Adelardi al via oggi nuovi lavori di potatura in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi tra le 7 e le 17 previste chiusure alin base all' avanzamento dei lavori