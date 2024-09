Stallo Austria Vince l’ultradestra ma il governo è lontano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Potrebbe non bastare la vittoria schiacciante dell’ultradesraca alle elezioni politiche di ieri, dal momento che nessun altro partito intende collaborare con il Fpoe per formare un. Si replica così anche inlo schema già visto in altri Paesi, come Spagna, Olanda e Francia, dove chi arriva primo nelle urne poi non riesce a governare per via di un sistema che prevede alleanze e a causa delle posizioni ideologiche dei partitinti. Il voto consegna anche un quadro di instabilità diffusa, che si somma alla contingenza del dossier energetico. I risultati Il Partito della Libertà guidato dall’ex ministro dell’interno Herbert Kickl ha raggiunto il 29,2% dei consensi e già da questa mattina ha messo a punto la squadra negoziale che dovrebbe dialogare con gli altri partiti.