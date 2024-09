Spalletti | Chi ama il calcio non gioca in trasferta accetta di avere vicino il tifoso avversario che esulta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi il ct della Nazionale, Luciano, insieme al Presidente dell’Associazione Artis Suavitas Aps Antonio Larizza e il Ceo di Lever Touch SpA Giovanni Liccardo hanno consegnato al Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna e al Presidente la celebre Fiat Panda “scudettata” In occasione della consegna l’ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni Le parole dial Santobono «Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli, me l’avevano prestata per portarla a casa e io gliela sto semplicemente riportando. Spero faccia tanti viaggi della guarigione, sono contento: ringrazio i dirigenti della struttura per avermi permesso di donare questa macchina che per me è molte cose.